مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

2 1
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

جيرونا

0 0
21:00

وولفرهامبتون

مباريات ودية -أندية

بورتو

1 0
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أسامة نبيه بعد خسارة منتخب الشباب أمام الأهلي

09:44 م الأحد 03 أغسطس 2025

الأهلي ضد منتخب مصر للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إن المباراة الودية التي خاضها أمام الفريق الأول للنادي الأهلي كانت مفيدة جدًا، رغم الخسارة بهدف نظيف.

وأضاف نبيه: "التجربة في مجملها أضافت لنا الكثير، خاصة أنها أمام فريق مدجج بالنجوم مثل الأهلي، وأكدت أننا نمتلك جيلًا واعدًا من اللاعبين الشباب".

ويستعد منتخب مصر تحت 20 سنة للمشاركة بكأس العالم في تشيلي، خلال الفترة "27 سبتمبر - 19 أكتوبر" ويخوض منافسات الدور الأول في مجموعة تضم تشيلي، اليابان ونيوزيلندا.

وبدأ منتخب مصر تحت 20 سنة مباراة الأهلي الودية بتشكيل ضم أحمد وهب فى حراسة المرمى، محمد إبراهيم، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي ومهاب سامي في خط الدفاع، سيف سفاجا، أحمد كاباكا ومحمد السيد في خط الوسط، محمد عبد الله، حامد عبد الله ومحمد هيثم في خط الهجوم.

وشارك فى الشوط الثاني أدهم كريم، عمر معوض، عمر خضر، علي إيهاب، معتز محمد وأحمد نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة نبيه منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب مصر للشباب الأهلي مباراة الأهلي الاهلي ومنتخب الشباب مباراة الاهلي ومنتخب الشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة