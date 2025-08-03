ياسين وشريف.. شاهد أهداف الأهلي في مرمى بتروجيت

افتتح ياسين مرعي أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى بتروجت، خلال المباراة الودية الجارية الآن.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد تسجيل الهدف الأول بـ 10 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ودخل المارد الأحمر مباراة الفريق البترولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي - بيكهام - محمد هاني - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - حسين الشحات - محمد شريف.

وكان الأهلي واجه منتخب مصر للشباب منذ قليل بمشاركة 11 لاعبا آخرين، حيث فاز بهدف دون رد عن طريق جراديشار.