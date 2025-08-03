تريزيجيه وزيزو يقودان الأهلي لمواجهة بتروجيت

يلاقي النادي الأهلي نظيره فريق بتروجيت في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2025/26، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

وشهد تشكيل المارد الأحمر تواجد ياسين مرعي الوافد الجديد في خط الدفاع، ومشاركة محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي - بيكهام - محمد هاني - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - حسين الشحات - محمد شريف.

وكان الأهلي واجه منتخب مصر للشباب منذ قليل بمشاركة 11 لاعبا آخرين، حيث فاز بهدف دون رد عن طريق جراديشار.