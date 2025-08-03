مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

نابولي

0 2
20:00

بريست

مباريات ودية -أندية

السد القطري

0 0
20:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه وزيزو يقودان الأهلي لمواجهة بتروجيت

08:59 م الأحد 03 أغسطس 2025

زيزو وتريزيجيه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يلاقي النادي الأهلي نظيره فريق بتروجيت في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2025/26، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

وشهد تشكيل المارد الأحمر تواجد ياسين مرعي الوافد الجديد في خط الدفاع، ومشاركة محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي - بيكهام - محمد هاني - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - حسين الشحات - محمد شريف.

وكان الأهلي واجه منتخب مصر للشباب منذ قليل بمشاركة 11 لاعبا آخرين، حيث فاز بهدف دون رد عن طريق جراديشار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو وتريزيجيه الأهلي مباراة الأهلي أخبار الاهلي تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت الاهلي ومنتخب الشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة