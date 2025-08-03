حدث يحدث لأول مرة في مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد 2025/26.

وارتدى ياسر إبراهيم شارة قيادة فريق الأهلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأول لكرة القدم، حيث قاد المارد الأحمر للفوز بهدف دون رد على منتخب الشباب.

وانضم المدافع صاحب الـ 32 عاما قادما من سموحة في يوم 7 يناير 2019، في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

ودخل المارد الأحمر مباراة منتخب الشباب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - جراديشار.

ويبدأ الأهلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 9 أغسطس، عندما يلاقي مودرن سبورت.