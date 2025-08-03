مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نابولي

0 2
20:00

بريست

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

1 0
18:00

أسوان

مباريات ودية -أندية

السد القطري

0 0
20:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

حدث يحدث لأول مرة في مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب

08:55 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 13 صورة
    محمد شكري (2)
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 13 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 13 صورة
    أفشة
  • عرض 13 صورة
    محمد شكري (1)
  • عرض 13 صورة
    أفشة وجراديشار (1)
  • عرض 13 صورة
    أفشة وجراديشار (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد 2025/26.

وارتدى ياسر إبراهيم شارة قيادة فريق الأهلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأول لكرة القدم، حيث قاد المارد الأحمر للفوز بهدف دون رد على منتخب الشباب.

وانضم المدافع صاحب الـ 32 عاما قادما من سموحة في يوم 7 يناير 2019، في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

ودخل المارد الأحمر مباراة منتخب الشباب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - جراديشار.

ويبدأ الأهلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 9 أغسطس، عندما يلاقي مودرن سبورت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم نتيجة مباراة الأهلي مباراة الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة