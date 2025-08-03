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الأهلي يفوز على منتخب مصر للشباب وديا

08:24 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    أفشة وجراديشار (2)
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    أشرف بن شرقي
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    محمد شكري (1)
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    أفشة
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    عمر كمال عبد الواحد
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    أليو ديانج
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    مصطفى شوبير
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    محمد شكري (2)
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    طاهر محمد طاهر
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    مصطفى العش
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب التي أقيمت اليوم الاحد، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد 2025/26.

وفاز المارد الأحمر على منتخب الشباب بهدف دون رد، سجله نيتس جراديشار من صناعة محمد مجدي أفشة بالشوط الاول من المباراة.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت الموافق 9 أغسطس، عندما يلاقي مودرن سبورت.

ودخل المارد الأحمر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - جراديشار.

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