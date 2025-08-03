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"برسالة رومانسية".. 15 صورة ترصد احتفال زيزو بعيد زواجه

07:26 م الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي بذكري زواجه على زوجته هبة بهاء بطريقة خاصة ومميزة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر زيزو صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجراموأرفقها بعبارة رومانسية قال فيها: "عيد زواج سعيد"

ويُعد أحمد سيد زيزو من أبرز الاعبين المصريين خلال السنوات الماضية، كما أثار الجدل في الفترة الأخيرة بعد رحيله عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي وانتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وانتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، لينتقل للمارد الأحمر في ضفقة انتقال حر.

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