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أول تعليق من إمام عاشور بعد حصد 4 جوائز

07:19 م الأحد 03 أغسطس 2025

إمام عاشور يحصد 4 جوائز

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علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصد أربع جوائز في حفل "دير جيست" للأفضل في مصر 2025.


وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "الحمد لله، سعيد وفخور بحصولي على جائزة دير جيست لأفضل لاعب في مصر للسنة الثانية على التوالي، وكمان جائزة هداف الدوري المصري".


وأضاف: "الجوائز الفردية عمرها ما كانت بتيجي من فراغ، ووراها دايمًا تعب ومساندة ناس كتير".


وواصل: "بشكر جمهور الأهلي العظيم اللي بيدعمني في كل لحظة، ودايمًا في ضهري وسندي في الحلوة والمرة".


وزاد: "بوجه كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي، ولكل زملائي اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح، ومن غيركم ماكنتش وصلت للحظة دي".


واختتم: "الجوائز دي وسام على صدري، لكنها كمان مسؤولية جديدة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، دايمًا باسم الأهلي ومن أجل الأهلي، شكراً من قلبي".

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