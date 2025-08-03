أول تعليق من إمام عاشور بعد حصد 4 جوائز

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصد أربع جوائز في حفل "دير جيست" للأفضل في مصر 2025.



وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "الحمد لله، سعيد وفخور بحصولي على جائزة دير جيست لأفضل لاعب في مصر للسنة الثانية على التوالي، وكمان جائزة هداف الدوري المصري".



وأضاف: "الجوائز الفردية عمرها ما كانت بتيجي من فراغ، ووراها دايمًا تعب ومساندة ناس كتير".



وواصل: "بشكر جمهور الأهلي العظيم اللي بيدعمني في كل لحظة، ودايمًا في ضهري وسندي في الحلوة والمرة".



وزاد: "بوجه كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي، ولكل زملائي اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح، ومن غيركم ماكنتش وصلت للحظة دي".



واختتم: "الجوائز دي وسام على صدري، لكنها كمان مسؤولية جديدة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، دايمًا باسم الأهلي ومن أجل الأهلي، شكراً من قلبي".