تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب مصر للشباب

يلاقي النادي الأهلي نظيره منتخب مصر للشباب في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2025/26، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

وشهدت تشكيل المارد الأحمر تواجد الوافد الجديد محمد شكري في خط الدفاع، بينما يقود أشرف بن شرقي خط الهجوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - جراديشار.