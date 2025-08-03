رئيس "فيفا" يشيد بالدعم المصري لكرة القدم.. ويثمن اتصال رئيس الوزراء

كتب- محمد خيري:

أعرب السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بالغ اعتزازه وامتنانه لتلقيه اتصالًا هاتفيًا من دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في مصر بالنهوض بمكانة الرياضة، ودعم تطوير كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا للمركز الإعلامي لوزارة الرياضة، خلال زيارته الحالية إلى مصر لقضاء عطلته رفقة أسرته، قائلًا: "من دواعي سروري أن أزور مصر مجددًا بلد التاريخ والحضارة، حيث أعجبت بما شهدته من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرياضية والسياحية، والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة هنا من القيادة السياسية، وهو ما يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل رياضي واعد".

وثمن رئيس "فيفا" ما يقدمه دولة رئيس مجلس الوزراء من دعم كبير لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية، وحرصه على توفير بيئة احترافية تعكس رؤية واضحة، مؤكدًا أن مصر نموذجًا ملهمًا في الاستثمار الرياضي والسياحي.