"عدي الدباغ مش سوبر".. إعلامي يصدم جماهير الزمالك

كتب: محمحد خيري

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الفلسطيني عدي الدباغ سيصل مساء اليوم إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "عدي الدباغ ليس المهاجم السوبر الذي ينتظره الزملكاوية وليس التحديث السوبر الطفرة في التشكيلة الزملكاوية".

وأضاف كريم رمزي: "اللاعب سيصل اليوم إلى القاهرة تمهيدا للإنضمام لصفوف الزمالك، وعدم خروج سيف الجزيري وراء عدم تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي سوبر والسر وراء البحث عن مهاجم فلسطيني لقيده محليا".

وتابع: "التعاقدات الجديدة لنادي الزمالك على أد الأيد، وجون إدوارد ولجنة التعاقدات بنادي الزمالك تسير بشكل جيد في الوقت الحالي".

وواصل: "المسؤول الذي جدد عقد سيف الجزيري ارتكب خطأ جسيم، لأن الأبيض لا يستطيع فسخ التعاقد في الوقت الحالي لأنه سيكون ملزما بدفع باقي قيمة العقد".

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: "عدي الدباغ مهاجم جيد، ولكن عدم رحيل سيف الجزيري وراء التعاقد مع مهاجم فلسطيني لقيده كلاعب محليا، ولكن الدباغ ليس المهاجم الذي ينتظره الزملكاوية".