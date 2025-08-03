تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجيت في المباراة الودية

كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بتروجيت اليوم الأحد، ضمن المباراة الودية استعداداً للموسم المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره بتروجيت اليوم الأحد، في مباراة ودية قبل انطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة التي ستقام عند السادسة مساءً.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25