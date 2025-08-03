هل طلب إيهاب أمين راتبه بالدولار للتجديد مع الأهلي؟.. مصدر يرد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة طلب لاعب فريق كرة السلة إيهاب أمين أن يحصل على راتبه بالدولار حتى يوافق على تجديد التعاقد.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الأهلي مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ومسؤولي الأهلي وشقيق اللاعب؛ للنقاش بخصوص تجديد التعاقد.

ونفى المصدر ما تردد عن وضع اللاعب شرطًا لتجديد تعاقده مع الأهلي ينص على حصوله على الراتب بالدولار، فيما أوضح المصدر أن الجلسة ستكون بشأن التفاصيل المالية في التعاقد.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"إيهاب أمين يرحب بشكل مبدئي بالاستمرار مع الأهلي في ظل العروض التي يمتلكها داخل وخارج مصر".

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