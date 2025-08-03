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على رأسهم مدرب بتروجيت.. 15 صورة لجنازة بونجا حارس وادي دجلة

03:31 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (3)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (4)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (2)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (1)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (2)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (6)
  • عرض 15 صورة
    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (3)
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    جنازة بونجا حارس وادي دجلة (8)
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كتب- محمد عبدالهادي:

شيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة اللاعب الشاب محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وشهدت الجنازة تواجد عدد من الوسط الرياضي وزملاء اللاعب، وجاء على رأسهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت.

ماهو سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة؟

عانى محمد أبو النجا "بونجا" حارس وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين من مشاكل حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تطورت لاحقًا إلى إصابته بمرض الصفراء، ما أدى إلى تدهور حالته عقب انتهاء مشاركته في مباريات دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يقام عزاء محمد ابو النجا "بونجا" بعد صلاة المغرب اليوم الأحد أسفل عمارة اسكندر حليم بجوار استاد الاسماعيليه.

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جنازة بونجا سيد عيد وفاة بونجا حارس وادي دجلة
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