"قيمة مفاجئة".. التفاصيل المالية لصفقة انتقال عدي الدباغ للزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع الفلسطيني عدي الدباغ، قادما من الدوري البلجيكي لتدعيم هجوم الفريق في الفترة الحالية.

ووفقا للمصادر، اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة مساء اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لإتمام الاتفاق على الانضمام لنادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن صفقة انتقال عدي الدباغ كلفت خزينة نادي الزمالك مبلغ 350 ألف دولار، حوالي 18 مليون جنيه مصري، وهي قيمة مفاجئة، خاصة وأن قيمة اللاعب السوقية في السنوات الماضية تخطت المليون دولار.

واختتم المصدر، أن عدي الدباغ قيمة وإضافة كبيرة لنادي الزمالك، واللاعب كانت رغبته اللعب في النادي الأبيض، ولم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.