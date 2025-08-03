شوبير يدافع عن مدرب بروكسي بعد تصريحاته ضد صفقات الزمالك الجديدة

كتب - محمد الميموني:

تحدث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير،عن تصريحات مدرب نادي بروكسي بعد المباراة الودية مع الزمالك.

وقال أحمد شوبير، مقدم برنامج "مع شوبير" على الراديو إف أم"، خلال حلقة اليوم الأحد:"المدرب بتاع بروكسي كان فرحان بالفرقة بتاعته بعد الفوز على نادي الزمالك وقال إحنا لعبنا وكسبنا وعملنا ماتش كويس".

وأضاف شوبير:"لما سألو مدرب بروكسي على صفقات الزمالك رد قال مظهروش مشوفتهمش يعني واضح أن لسه منسجموش واتكلم على فرقته بشكل كويس رد الناساقف عندك مين أنت حتى تتكلم على الزمالك وتهين الزمالك".

وأردف شوبير:"الراجل متكلمش غلط هو هان الزمالك في أيه بيقولك الصفقات لسه مخدتش على الفرقة وفرقتي كانت أحسن لعبت ضاغط وعاوز أكسب ولسه اللاعيبة الجداد مخدتش على الفرقة".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله: "أفرض مدرب بروكسي قال كده إن صفقات الزمالك كلها مش عجباه دي وجهة نظره فنية هو حر".

وفاز فريق بروكسي بثلاثية مقابل هدف وديًا على حساب نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما بمعسكر الأخير في العاصمة الإدارية.