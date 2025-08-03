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في عيد ميلاده.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن وائل جمعة وعائلته

02:33 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة وزوجته
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة وابنته حبيبة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة وزوجته
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة وابنته حبيبة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    حبيبة ابنة وائل جمعة
  • عرض 15 صورة
    وائل جمعة وابنته حبيبة
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كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل وائل جمعة، أحد أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، اليوم 3 أغسطس، بعيد ميلاده الـ50بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات داخل الملاعب.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مسيرة وائل جمعة وحياته العائلية كالتالي:

مسيرة وائل جمعة الكروية

ولد جمعة في قرية الشين بمحافظة الغربية عام 1975، وبدأ مشواره الكروي في مركز شباب قريته قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة، حيث لفت الأنظار بقوته البدنية وصلابته الدفاعية.

لكن محطته الأهم كانت مع الأهلي، النادي الذي كتب معه التاريخ، بعد انضمامه عام 2001، ليصبح ركيزة أساسية في خط الدفاع لأكثر من عقد ولُقب بـ"الصخرة".

مع الأهلي، حقق جمعة إنجازات غير مسبوقة، حيث فاز بـ6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، و8 بطولات دوري محلي، وشارك في كأس العالم للأندية، كما كان أحد العناصر الذهبية في منتخب مصر، الذي حصد كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

من هي زوجة وائل جمعة؟

بعيدًا عن الملاعب، يعيش وائل جمعة حياة عائلية مستقرة، حيث تزوج من الدكتورة سالي، وهي طبيبة بيطرية، وأنجب منها أربعة أبناء: حبيبة، أحمد، مليكة، ومالك.

وتحرص عائلته على البقاء بعيدًا عن الأضواء، رغم حضورهم الدائم في لحظاته الفارقة، سواء داخل الملعب أو بعد الاعتزال.

في شهر يوليو الماضي، احتفل وائل جمعة بتخرج ابنته الكبرى حبيبة في كلية القانون بجامعة ليفربول قسم القانون.

منذ اعتزاله عام 2014، اتجه جمعة إلى التحليل الفني عبر قنوات "بي إن سبورتس".

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