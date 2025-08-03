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الكشف عن طبيعة إصابة ميسي

02:17 م الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    إصابة ميسي
  • عرض 4 صورة
    إصابة ميسي
  • عرض 4 صورة
    إصابة ميسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، خافيير ماسكيرانو، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم فريقه ليونيل ميسي خلال مباراة نيكاكسا.

وفاز فريق إنتر ميامي على نظيره نيكاكسا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في كأس الدوريات بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأشار ماسكيرانو، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، إلى أن ميسى شعر بشد عضلي خلال المباراة بصورة مفاجئية عدما لم يكن يعاني من أي آلأم، منوهًا إلى أن النجم الأرجنتيني سيخضع لفحوصات طبية في وقت لاحق من اليوم لتحديد فترة الغياب.

وشهدت المباراة طرد لاعب إنتر ميامي ماكسيميليانو فالكون بالدقيقة 17 فيما طرد الحكم لاعب نيكاكسا كريستيان كالديون بالدقيقة 60.

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