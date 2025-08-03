كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول انفصال النادي الأهلي، مع السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إعلان انتهاء أزمة المستحقات.

قال أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "إدارة الأهلي تعاملت مع الموقف باحترافية تامة، حيث نجحت في تسوية الأزمة دون الدخول في صدام".

وأكمل: "هذه الخطوة شكلت مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، والمفاوضات مع كولر بدأت منذ فترة طويلة، مستندة إلى العلاقة الجيدة بين الجانبين".

وأضاف: "النادي الأهلي، حرص على تكريم المدرب عقب رحيله، وهو ما لقي تقديرًا كبيرًا من المدرب السويسري، والراتب المتبقي والمكافآت عن الموسم الماضي لم تكن محل خلاف".

وأكمل: "العقبة الأساسية في الخلاف بين الطرفين تمثلت في مستحقات كولر عن الموسم الجديد، والتي بلغت ما يعادل راتب 10 أشهر تقريبًا، وكانت محور المفاوضات".

وأوضح: "كولر كان على وشك التوصل لاتفاق مع النادي، لكن حملة إعلامية من بعض الأصوات المحسوبة على الأهلي أثارت غضبه، وأدت إلى تعطل الاتفاق لفترة مؤقتة."

وأردف: "وكيل أعمال المدرب، لامبارتي، لعب دورًا محوريًا في إعادة التفاوض، بالتنسيق مع خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، وبدعم مباشر من رئيس النادي محمود الخطيب".

واختتم: "أسفرت الجهود عن اتفاق يقضي بحصول كولر على قيمة الشرط الجزائي، المقدر بثلاثة أشهر من راتبه، والأزمة انتهت في أجواء يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين، ليُغلق الملف بشكل نهائي دون ترك أي توترات".