"سنتمكن من رفع القيد ولكن".. رد حاسم من الإسماعيلي بخصوص تسجيل صفقاتهم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى إنهم توصلوا لاتفاق نهائي لتسوية مستحقات 4 لاعبين ليتمكنوا من رفع عقوبة إيقاف القيد.

وأشار أبو الحسن خلال تصريحات لقناة أون سبورت مساء يوم أمس السبت:"سنتمكن من رفع إيقاف القيد الشتوي خلال أيام لكن إيقاف القيد الصيفي لا يتعلق بسداد المستحقات المتأخرة ولكنه قرار تأديبي من فيفا موقع على النادي".

وأوضح رئيس النادي الإسماعيلي أن هناك 4 لاعبين فقط لديهم مستحقات مالية متأخرة من أصل 15 قضية.

وأتم رئيس الدراويش تصريحاته بقوله:"سنغلق هذا الباب خلال أيام ونسدد المستحقات، ونبدأ في قيد الصفقات الجديدة بداية من شهر يناير".

وكان فريق الإسماعيلي قد حلّ بالمركز الثامن ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتذيل بالرصيد ذاته ولكن تم إلغاء الهبوط.

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