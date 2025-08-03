مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

مصر - شباب

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

1 0
14:00

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
21:00

بتروجيت

جميع المباريات

إعلان

"سنتمكن من رفع القيد ولكن".. رد حاسم من الإسماعيلي بخصوص تسجيل صفقاتهم

01:56 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الإسماعيلي وسرياميكا
  • عرض 9 صورة
    الإسماعيلي ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 9 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 9 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
  • عرض 9 صورة
    الإسماعيلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الإسماعيلي في المدرجات
  • عرض 9 صورة
    الإسماعيلي وإنبي
  • عرض 9 صورة
    فرص الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد الخسارة أمام مودرن سبورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى إنهم توصلوا لاتفاق نهائي لتسوية مستحقات 4 لاعبين ليتمكنوا من رفع عقوبة إيقاف القيد.

وأشار أبو الحسن خلال تصريحات لقناة أون سبورت مساء يوم أمس السبت:"سنتمكن من رفع إيقاف القيد الشتوي خلال أيام لكن إيقاف القيد الصيفي لا يتعلق بسداد المستحقات المتأخرة ولكنه قرار تأديبي من فيفا موقع على النادي".

وأوضح رئيس النادي الإسماعيلي أن هناك 4 لاعبين فقط لديهم مستحقات مالية متأخرة من أصل 15 قضية.

وأتم رئيس الدراويش تصريحاته بقوله:"سنغلق هذا الباب خلال أيام ونسدد المستحقات، ونبدأ في قيد الصفقات الجديدة بداية من شهر يناير".

وكان فريق الإسماعيلي قد حلّ بالمركز الثامن ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتذيل بالرصيد ذاته ولكن تم إلغاء الهبوط.

اقرأ أيضًا:
"موقف مفاجيء من اللاعب".. وسام أبو علي يقترب من مغادرة كولومبوس الأمريكي

"صفقة الزمالك المنتظرة".. جميع أرقام واحصائيات الفلسطيني عدي الدباغ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي نصر أبو الحسن الدوري المصري إيقاف قيد الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة