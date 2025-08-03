أهداف ومهارات الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك المنتظر

كتب- محمد عبدالهادي:

بات المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، على أعتاب الانضمام لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن خطة الفريق لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر لمصراوي، أن اللاعب سيصل القاهرة مساء اليوم الأحد، وسيتم الإعلان عن الصفقة عقب إجراء الكشف الطبي بنجاح.

ويعتبر المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، هو الهداف التاريخي لمنتخب الفدائيين، وذلك برصيد 16 هدفًا خلال 45 مباراة.

ويقدم مصراوي أهداف ومهارات اللاعب عدي الدباغ كالتالي: