هل ينتقل بيرسي تاو لنادي الزمالك؟.. مصدر يكشف مفاجأة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك، مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن بيرسي تاو، معروض على نادي الزمالك منذ فترة وتحديدا من بداية الانتقالات، عقب انتهاء عقده مع نادي قطر القطري.

وأضاف المصدر، أن المقابل المادي الذي طلبه بيرسي تاو كبير، وتحديدا مبلغ مليون و100 ألف دولار في الموسم، وهو ما جعل نادي الزمالك يتراجع وينظر إلى لاعبين آخرين.

وأوضح المصدر، أن وكيل اللاعب عاد بعدها وخفض الطلبات المالية، حيث وصلت إلى 800 ألف دولار، ولكن ذلك لم يكن كاف إلى مسئولي الزمالك أيضا.

واختتم المصدر، أن المفاجأة، نادي الزمالك عرض على اللاعب مبلغ أقصاه 350 ألف دولار في الموسم، ومازالت الأمور محلك سر حتى الآن، وربما الساعات المقبلة تشهد تطورا في حسم الصفقة.

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