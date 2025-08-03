مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الجــزيرة

- -
20:00

الوكرة

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

مصر - شباب

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
14:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يقترب من حسم ضم نجم زد

01:24 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو لاعب الأهلي المحتمل
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو لاعب نادي زد
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو
  • عرض 8 صورة
    مصطفى زيكو - حرس الحدود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ أحمد شاكر

قال مصدر مسؤول بنادي بيراميدز إنهم اقتربوا من حسم صفقة التعاقد مع نجم نادي زد مصطفى عبدالرؤوف (زيكو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مُكثفة من مسؤولي بيراميدز مع نظرائهم في زد لحسم الصفقة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي زد قد طلبوا الحصول على خدمات محمود صابر لاعب وسط بيراميدز ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال إتمام مسؤولي بيراميدز صفقة زيكو ستكون صفقة انتقال محمود صابر لزد بشكل منفصل وليس كصفقة تبادلية.

يذكر أن مصطفى زيكو صاحب الـ 28 عامًا كان قد شارك بقميص زد الموسم الماضي بـ 23 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 لزملائه.

اقرأ أيضًا:
على هتافات الجماهير.. زوجة على معلول تعلق على عودته للصفاقسي

20 صورة ترصد جوائز الأفضل في الدوري المصري بحفل دير جيست

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى زيكو بيراميدز زد الانتقالات الصيفية صفقات بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة