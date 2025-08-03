بيراميدز يقترب من حسم ضم نجم زد



كتب ـ أحمد شاكر

قال مصدر مسؤول بنادي بيراميدز إنهم اقتربوا من حسم صفقة التعاقد مع نجم نادي زد مصطفى عبدالرؤوف (زيكو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مُكثفة من مسؤولي بيراميدز مع نظرائهم في زد لحسم الصفقة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي زد قد طلبوا الحصول على خدمات محمود صابر لاعب وسط بيراميدز ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال إتمام مسؤولي بيراميدز صفقة زيكو ستكون صفقة انتقال محمود صابر لزد بشكل منفصل وليس كصفقة تبادلية.

يذكر أن مصطفى زيكو صاحب الـ 28 عامًا كان قد شارك بقميص زد الموسم الماضي بـ 23 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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