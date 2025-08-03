5 صور ترصد احتفال زوجة مصطفي فتحي بجائزته في حفل دير جيست

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفلت هبة خلف، زوجة مصطفي فتحي لاعب فريق بيراميدز بتتويج زوجا بجائزة أفضل جناح بموسم 2024-2025 في حفل جوائز "دير جيست".

وأقيم مساء أمس السبت، حفل جوائز الأفضل في مصر، والذي يقام نهاية كل موسم لاختيار الأفضل في الموسم الكروي.

ونشرت هبة خلف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صور لها رفقة زوجها مصطفي فتحي خلال استلامة جائزة الأفضل في مصر بمركزه.

وعلقت هبة خلف علي صورتها مع مصطفى فتحي قائلة: "ربنا يخليك لينا يارب ونشوفك أنجح وأسعد واحد يارب".