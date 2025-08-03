مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

نابولي

- -
20:00

بريست

مباريات ودية -أندية

الجــزيرة

- -
20:00

الوكرة

جميع المباريات

إعلان

20 صورة ترصد جوائز الأفضل في الدوري المصري بحفل دير جيست

12:54 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (3)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (1)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (6)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (2)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (8)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (5)
  • عرض 20 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (4)
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الله (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الله (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الله (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يصل حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    6 جوائز لبيراميدز في حفل دير جيست
  • عرض 20 صورة
    محمد عبد الله (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أُقيم مساء يوم أمس السبت حفل "دير جيست" لتوزيع جوائز الأفضل بالموسم الماضي من الدوري المصري 2024/25 بحضور العديد من نجوم الكرة المصرية.

جوائز حفل دير جيست 2025

وحصل نجم الزمالك والمنتخب الراحل حمادة إمام على جائزة إبراهيم حجازي التقديرية؛ لإسهاماته في مجال الرياضة وتسلمها عنه زوجته ماجي الحلواني.

وحصد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على جائزة أفضل رئيس نادِ، بينما حصد محمد عبدالله لاعب الأهلي جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما حصد نادي زد على جائزة أفضل قطاع ناشئين، كما حصدت حبيبة عصام لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعب كرة قدم نسائية ومحمد الشناوي على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل إمام عاشور على 4 جوائز وهم: أفضل هداف، أفضل لاعب وسط مهاجم، أفضل لاعب في الموسم بتصويت الخبراء وأفضل لاعب بالموسم بتصويت الجمهور.

وحصد عمرو ناصر الذي انضم لصفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية على جائزة أفضل هدفه عن هدفه بقميص فاركو في مرمى الأهلي، بينما تم اختيار المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على جائزة أفضل مدير فني كما حصد هاني سعيد على جائزة أفضل مدير رياضي .

وتم اختيار المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي كأفضل ظهير أيمن بينما حصل حسام عبدالمجيد على جائزة أفضل مدافع ورامي ربيعة كأفضل مدافع ثانِ بينما حصل لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج على جائزة أفضل ظهير أيسر، بينما حصد مروان عطية جائزة أفضل لاعب وسط دفاعي وحصل مهند لاشين لاعب بيراميدز على جائزة أفضل وسط دفاعي ثانِ.

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تم اختياره كأفضل جناح، فيما حصل مهاجم بيراميدز فيتسون مايلي جائزة أفضل مهاجم.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. 3نجوم لكرة القدم تحولوا لمشاهير تيك توك.. ومهاجم الزمالك يثير الجدل

"موقف مفاجيء من اللاعب".. وسام أبو علي يقترب من مغادرة كولومبوس الأمريكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوائز إمام عاشور جوائز بيراميدز دير جيست جوائز دير جيست الأهلي الزمالك إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 صور ترصد احتفال زوجة مصطفي فتحي بجائزته في حفل دير جيست

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة