20 صورة ترصد جوائز الأفضل في الدوري المصري بحفل دير جيست

أُقيم مساء يوم أمس السبت حفل "دير جيست" لتوزيع جوائز الأفضل بالموسم الماضي من الدوري المصري 2024/25 بحضور العديد من نجوم الكرة المصرية.

جوائز حفل دير جيست 2025

وحصل نجم الزمالك والمنتخب الراحل حمادة إمام على جائزة إبراهيم حجازي التقديرية؛ لإسهاماته في مجال الرياضة وتسلمها عنه زوجته ماجي الحلواني.

وحصد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على جائزة أفضل رئيس نادِ، بينما حصد محمد عبدالله لاعب الأهلي جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما حصد نادي زد على جائزة أفضل قطاع ناشئين، كما حصدت حبيبة عصام لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعب كرة قدم نسائية ومحمد الشناوي على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل إمام عاشور على 4 جوائز وهم: أفضل هداف، أفضل لاعب وسط مهاجم، أفضل لاعب في الموسم بتصويت الخبراء وأفضل لاعب بالموسم بتصويت الجمهور.



وحصد عمرو ناصر الذي انضم لصفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية على جائزة أفضل هدفه عن هدفه بقميص فاركو في مرمى الأهلي، بينما تم اختيار المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش على جائزة أفضل مدير فني كما حصد هاني سعيد على جائزة أفضل مدير رياضي .

وتم اختيار المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي كأفضل ظهير أيمن بينما حصل حسام عبدالمجيد على جائزة أفضل مدافع ورامي ربيعة كأفضل مدافع ثانِ بينما حصل لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج على جائزة أفضل ظهير أيسر، بينما حصد مروان عطية جائزة أفضل لاعب وسط دفاعي وحصل مهند لاشين لاعب بيراميدز على جائزة أفضل وسط دفاعي ثانِ.

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تم اختياره كأفضل جناح، فيما حصل مهاجم بيراميدز فيتسون مايلي جائزة أفضل مهاجم.

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