أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لمواجهة الأهلي وديا

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، قائمة الفراعنة الصغار، لمواجهة النادي الأهلي الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مع النادي الأهلي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم تحت 20 سنة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب فى حراسة المرمى ؛ ومحمد عوض ومحمد إبراهيم وأحمد عابدين وعبدالله بوستنجي ومعتز محمد ومهاب سامي ومؤمن شريف.

كما تضم القائمة أيضًا: أحمد خالد كباكا ومحمد السيد ومروان محمود وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومحمد عبدالله وعمر معوض وعمر خضر وعلي إيهاب وحامد عبدالله ومحمود صلاح وياسين عاطف ومحمد هيثم وأدهم كريم وأيمن أمير.

وكان المنتخب الوطني تحت 20 سنة قد فاز أمس على الفريق الأول للاتصالات بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.