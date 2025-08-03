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5 صور ترصد مقابلة أحمد حسن مع إنفانتينو رئيس فيفا

12:32 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسن وانفانتينو
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسن وانفانتينو
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسن وانفانتينو
  • عرض 5 صورة
    أحمد حسن وانفانتينو
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كتب- محمد عبدالهادي:

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رفقة عدد من الشخصيات البارزة، يتصدرها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشارك أحمد حسن جمهوره على "انستجرام"، بصور له خلال تواجده في الساحل الشمالي، حيث يتواجد رئيس فيفا رفقة كل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما ظهر في الصور كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكامل أبو على رئيس النادي المصري البورسعيدي.

ويتواجد انفانتينو في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في جولة سياحية خلال عطلته الصيفية، ورحب به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جلسة جمعتهما أمس السبت.

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أحمد حسن وانفانتينو أحمد حسن انفانتينو جياني انفانتينو
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