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نجم الزمالك السابق: البداية في الدوري مهمة.. وهذه الصفقة إضافة قوية

12:18 م الأحد 03 أغسطس 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:
أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن بداية الفريق في بطولة الدوري مهمة جدا من أجل المنافسة على اللقب.

ويستهل نادي الزمالك مشواره في بداية الدوري المصري الممتاز، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأولى، على ملعب هيئة قناة السويس.

وقال جعفر على قناة نادي الزمالك: "الحكم على البلجيكي يانيك فيريرا في المباريات الرسمية وليست الودية".

وأضاف: "المباريات الودية هي لتجربة اللاعبين وطرق اللعب والخطط الفنية ونتائجها ليست مهمة على الإطلاق".

وأختتم تصريحاته: "عمرو ناصر مهاجم مميز وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الزمالك في الموسم المقبل وهو لاعب مشاكس ومحطة داخل الملعب ويسجل أهداف من أنصاف الفرص".

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فريق الزمالك أحمد جعفر بطولة الدوري
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