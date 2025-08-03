"صفقة الزمالك المنتظرة".. جميع أرقام واحصائيات الفلسطيني عدي الدباغ

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب مسؤولي نادي الزمالك من حسم صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بشكل رسمي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من شارلروا البلجيكي.

ووفقا لمصدر مطلع، أرسل مسؤولي نادي الزمالك تذاكر الطيران للاعب الفلسطيني وسوف يصل إلى القاهرة مساء اليوم.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز أرقام واحصائيات اللاعب عدي الدباغ كالتالي:

بدأ عُدي الدباغ مسيرته في الدوري الفلسطيني مع نادي هلال القدس، ثم خاض تجارب احترافية ناجحة في الكويت، البرتغال، بلجيكا، وأخيرًا إسكتلندا، وتوزعت أرقامه كما يلي:

بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع نادي هلال القدس الفلسطيني بين عامي 2015 و2019، حيث شارك في 77 مباراة وسجل 40 هدفًا، قبل أن ينتقل لفترة قصيرة إلى نادي السالمية الكويتي في عام 2019، مسجلًا هدفًا في مباراة واحدة.

لاحقًا في العام نفسه، انضم إلى نادي القادسية الكويتي وشارك معه حتى عام 2021 في 10 مباريات أحرز خلالها 3 أهداف، كما تمت إعارته خلال عام 2020 إلى نادي اليرموك، حيث تألق بتسجيل 6 أهداف في 9 مباريات.

في عام 2021، انضم إلى العربي الكويتي وسجل 13 هدفًا في 18 مباراة، بعد ذلك، خاض أولى تجاربه الأوروبية مع نادي أروكا البرتغالي بين عامي 2021 و2023، حيث لعب 45 مباراة وسجل 15 هدفًا، ثم انتقل إلى نادي شارلروا البلجيكي في 2023 وشارك في 42 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف.

وفي عام 2025، أُعير إلى نادي أبردين الاسكتلندي، حيث خاض 13 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

أما على الصعيد الدولي، يتصدر عدي الدباغ قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفلسطيني، حيث شارك في 45 مباراة دولية وسجل 16 هدفًا، إلى جانب تقديم 5 تمريرات حاسمة.

البطولات والإنجازات

على مستوى الأندية:

هلال القدس: الدوري الفلسطيني: 3 مرات (2016–17، 2017–18، 2018–19)

كأس فلسطين: مرة واحدة

كأس السوبر الفلسطيني: مرة واحدة

القادسية الكويتي: كأس السوبر الكويتي: 2019

العربي الكويتي: الدوري الكويتي: 2020–21

الحذاء الذهبي (هداف الدوري): 13 هدفًا

أبردين الإسكتلندي: كأس اسكتلندا: 2025