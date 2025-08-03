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“صفقة قوية".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

12:10 م الأحد 03 أغسطس 2025

خالد الغندور نجم الزمالك السابق

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كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تدعيم النادي الأبيض صفوفه بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يوم الأربعاء سيتم الإعلان عن صفقة قوية هتفرح الزملكاوية".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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خالد الغندور النادي الأبيض الزمالك مهدي سليمان
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