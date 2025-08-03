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"توصيات الرئيس وتدخل ممدوح عباس".. شوبير يكشف قلق أسرة حسن شحاتة من أزمة الطبيب

11:49 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، ونجم الزمالك الأسبق، وقلق أسرته من تأخر الطبيب الأجنبي.

قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أسرة حسن شحاتة في انتظار نتائج تحليل العينات لعرضها على طبيب من أمريكا، لكن الأزمة تكمن في أن موعد وصول هذا الطبيب غير محدد حتى الآن".

وأضاف: "تواصلت مع أحد الأطباء الكبار وكان هناك توصية لسفره إلى ألمانيا، لوجود مستشفى متخصصة لحالته سبق واستقبلت أحد الشخصيات الكبيرة".

وأكمل: "الهدف أن يكون العلاج أسرع ويتم الاطمئنان على صحة حسن شحاتة بشكل أسرع، وحاولت التواصل مع الدكتور خالد عبد العزيز وزير الصحة لتوصيل تلك التوصية، بعد توجيه الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري بحالة حسن شحاتة".

وأوضح: "كما أن المهندس ممدوح عباس أبدى استعداده للتكفل بعلاجه بشكل كامل، كل ما أتمناه أن يتم النظر بعين الاعتبار لهذه التوصية".

واختتم تصريحاته: "رغم أن نتائج العينات لم تظهر بعد لكننا نريد الاستعجال من أجل الاطمئنان على حسن شحاتة أحد رموز الكرة المصرية".

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