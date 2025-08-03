3صور ترصد إجازة إنفانتينو وأبو ريدة في العلمين (صور)

كتب - محمد الميموني :

ظهر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة الجارية يقضي عطلته الصيفية بمدينة العلمين المصرية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد ، على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع إنفانتينو وأبو ريدة في الساحل الشمالي.

وتخلل الزيارة، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة يوم أمس السبت، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنفانتينو مرحبًا به في مصر.

يذكر أن إنفانتينو قد يقضي إجازته الصيفية في مدينة العالمين الجديدة بدعوة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.