10 صور ترصد زيارة محمد صلاح لمعبد "إيكوين" في اليابان

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول رسالة شكر لليابان بعد انتهاء المعسكر التحضيري للريدز استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض ليفربول معسكره للموسم الجديد في اليابان بالنصف الثاني من شهر يوليو الماضي، حيث تخلله عدة مباريات ودية أبرزها أمام ميلان الايطالي وانتهت بخسارة الريدز 4-2، ثم الفوز على يوكوهاما مارينوس بنتيجة 3-1.

ووجه محمد صلاح في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، رسالة شكر عبر انستجرام قال فيها: "موسم تحضيري رائع، شكرًا جزيلاً للجميع في هونج كونج واليابان، كانت زيارة معبد إيكوين مُلهمة".

ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري للموسم الجديد بمواجهة فريق أتلتيك بلباو الإسباني قبل العودة لانجلترا.