موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26

كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم في انتظار انطلاق ماراثون منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2025/26.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/26 يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تم الاستقرار على هذا الموعد عقب اجتماع رابطة الأندية مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز وبعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب.

ويشهد الدوري المصري هذا العام مشاركة 21 ناديًا بعد صعود كهرباء الإسماعيلية ،وادي دجلة ، المقاولون العرب.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.