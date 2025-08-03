مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

نابولي

- -
20:00

بريست

مباريات ودية -أندية

السد القطري

- -
20:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26

11:35 ص الأحد 03 أغسطس 2025

درع الدوري المصري الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم في انتظار انطلاق ماراثون منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2025/26.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/26 يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تم الاستقرار على هذا الموعد عقب اجتماع رابطة الأندية مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز وبعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب.

ويشهد الدوري المصري هذا العام مشاركة 21 ناديًا بعد صعود كهرباء الإسماعيلية ،وادي دجلة ، المقاولون العرب.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري أندية الدورى الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة