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الزمالك يتسلم قميصه الأساسي للموسم الجديد (خاص)

11:15 ص الأحد 03 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم تسلموا القميص الأساسي الجديد للفريق من شركةNike العالمية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن نجوم الفريق وبعض الصفقات الجديدة ستخضع لجلسة تصويرية به مساءً؛ استعداداً لتقديمه للجماهير.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ سيكون أول الصفقات التي يتم تصويرها بالقميص الجديد بعد إتمام التعاقد معه.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع شركة Nike العالمية لمدة 3 سنوات.

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تم إرسال التذاكر.. موعد وصول عدي الدباغ للتوقيع للزمالك

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قميص الزمالك صفقات الزمالك عدي الدباغ
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