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"الأهلي بلغه".. الغندور يكشف سر التعطل المفاجئ لرحيل لاعب الأهلي

11:13 ص الأحد 03 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل عدم رحيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى قاسم باشا حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن نادي قاسم باشا التركي أرسل عرض رسمي مقابل 750 ألف دولار لشراء عقد أحمد كوكا من الأهلي.

وأضاف، أن الأهلي أبلغ اللاعب ووكيله إن من حيث المبدأ وبناءًا على رغبة اللاعب لا يوجد مانع من بيعه.

وأكمل، أن الأهلي طلب الحصول على مبلغ أقل من مليون ونصف دولار أو الموافقة على المبلغ المعروض بجانب 150 الف دولار امتيازات و30% من إعادة البيع.

واختتم، أن قاسم باشا يريد وضع 10% فقط وهو الأمر الذي يُعطل الصفقة حتى الآن.

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الإعلامي خالد الغندور لاعب الأهلي كوكا النادي الأهلي الانتقالات الصيفية
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