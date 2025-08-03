مصدر يكشف لمصراوي حدث لأول مرة سيتم في فيديو تقديم عدي الدباغ

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن حدث سيتم لأول مرة خلال فيديو تقديم المحترف الفلسطيني عدي الدباغ.

الصحفي جوليان بارسينسكي الذي يعمل لصالح موقع "DH les + sport" البلجيكي، أوضح عبر حسابه بمنصة إكس يوم أمس السبت أن اللاعب قد غاب عن تدريبات فريقه لإنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر المسؤول ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن فيديو تقديم عدي الدباغ سيشهد لأول مرة ظهور قميص نادي الزمالك الأساسي للموسم الجديد بعدما تم تصوير الصفقات الصيفية التي تم التعاقد معها خلال الفترة الماضية بالقميص البديل "الأسود".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن عدي الدباغ سيصل القاهرة مساء اليوم ليخضع للكشف الطبي وجلسة التصوير بالقميص الجديد للزمالك ومن ثمّ إعلانه لاعبًا رسميًا بالقلعة البيضاء.

الدباغ الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن كان قد خاض الموسم الماضي معاراً من صفوف رويال شارلروا لفريق أبردين إف سي الاسكتلندي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

وحال إتمام الصفقة سيكون اللاعب صاحب الـ 26 عامًا هو الصفقة التاسعة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي والفلسطيني آدم كايد.

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