تم إرسال التذاكر.. موعد وصول عدي الدباغ للتوقيع للزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك بشدة من التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروا البلجيكي، لتدعيم هجوم الفريق في الفترة الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مسؤولي نادي الزمالك، أرسلوا تذاكر الطيران للاعب الفلسطيني وسوف يصل إلى القاهرة مساء اليوم.

وأوضح المصدر، أن عدي الدباغ سوف يصل القاهرة في الحادية عشر مساء اليوم الأحد إلى القاهرة، وسيخضع مباشرة للكشف الطبي في إحدى المستشفيات.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سوف يوقع العقود بشكل رسمي عقب الخضوع للكشف الطبي، لمدة 4 سنوات، بعدما أشاد البلجيكي يانيك فيريرا بشدة بمستواه.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.