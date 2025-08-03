موعد مباراة الأهلي ومنتخب الشباب والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يخوض النادي الأهلي مباراة ودية أمام منتخب الشباب، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة، حقق خلالها الفوز في جميعها، حيث تغلب على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وعلى البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-0.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، بينما يخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم السبت 11 أغسطس أمام فريق مودرن سبورت.