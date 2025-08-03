موعد مباراة الأهلي ومنتخب الشباب (محدث)

القاهرة - مصراوي

يخوض النادي الأهلي مباراة ودية أمام منتخب الشباب، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام على ملعب السلام .

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة، حقق خلالها الفوز في جميعها، حيث تغلب على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وعلى البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-0.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، بينما يخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم السبت 11 أغسطس أمام فريق مودرن سبورت.