تردد قناة الأهلي لمشاهدة المباريات الودية اليوم
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القاهرة - مصراوي
أثار تردد قناة الأهلي اهتمام مشجعي النادي الأهلي، خاصة في ظل متابعة مباريات الفريق الودية ضمن معسكر الفريق في تونس و مصر.
وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة، حقق خلالها الفوز في جميعها، حيث تغلب على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وعلى البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-0.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية تردد قناة الأهلي:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 114712341.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة الأهليSD
التردد: 12341
أفقي (HD).
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