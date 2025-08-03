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تردد قناة الأهلي لمشاهدة المباريات الودية اليوم

07:23 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
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القاهرة - مصراوي

أثار تردد قناة الأهلي اهتمام مشجعي النادي الأهلي، خاصة في ظل متابعة مباريات الفريق الودية ضمن معسكر الفريق في تونس و مصر.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة، حقق خلالها الفوز في جميعها، حيث تغلب على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وعلى البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-0.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية تردد قناة الأهلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 114712341.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الأهليSD

التردد: 12341

أفقي (HD).

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