تردد قناة الأهلي لمشاهدة المباريات الودية اليوم

القاهرة - مصراوي

أثار تردد قناة الأهلي اهتمام مشجعي النادي الأهلي، خاصة في ظل متابعة مباريات الفريق الودية ضمن معسكر الفريق في تونس و مصر.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية سابقة، حقق خلالها الفوز في جميعها، حيث تغلب على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، وعلى البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0، ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-0.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية تردد قناة الأهلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 114712341.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الأهليSD

التردد: 12341

أفقي (HD).