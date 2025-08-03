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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

07:22 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
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    تريزيجيه من تدريبات الأهلي اليوم_5
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    حسين الشحات من تدريبات الأهلي اليوم_6
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
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القاهرة - مصراوي

يخوض النادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق بتروجيت، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد أنهى مؤخرا معسكرا خارجيا في تونس، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، وخاض في المعسكر مباراتين وديتين.

وحقق الأهلي الفوز في اللقاء الأول أمام الملعب التونسي بنتيجة 4-1، قبل أن يواصل انتصاراته بتغلبه على البنزرتي بخماسية نظيفة في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، بينما الأهلي سيخوض أولى مبارياته في الدوري يوم السبت 11 أغسطس أمام فريق مودرن سبورت.

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