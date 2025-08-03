موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

القاهرة - مصراوي

يخوض النادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق بتروجيت، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء

وكان الأهلي قد أنهى مؤخرا معسكرا خارجيا في تونس، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، وخاض في المعسكر مباراتين وديتين.

وحقق الأهلي الفوز في اللقاء الأول أمام الملعب التونسي بنتيجة 4-1، قبل أن يواصل انتصاراته بتغلبه على البنزرتي بخماسية نظيفة في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، بينما الأهلي سيخوض أولى مبارياته في الدوري يوم السبت 11 أغسطس أمام فريق مودرن سبورت.