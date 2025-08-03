كتب- نهى خورشيد:

أكد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من الحكام أصحاب الخبرات بسبب تهميشهم، مشيراً إلى أنه يحاول التدخل لامتصاص هذا الغضب، في ظل تصعيد عدد كبير من الحكام الصغار على حساب أصحاب الخبرات.

وقال نور الدين، في تصريحات تلفزيونية إنه من العيب أن يُجبر أي حكم على اتخاذ قرار معين، كإجبار بعض أصحاب الخبرة على الاعتزال، مضيفاً أن قُربه من الله كان دائماً سر تألقه وقوته.

وأضاف الحكم الدولي السابق: "كنت أتمنى أن أُنهي مسيرتي التحكيمية بالمشاركة في كأس العالم، لكن هذا توفيق من الله".

وأكد نور الدين أن التحكيم المصري يعاني من نقص الدعم والثقة من الاتحاد الدولي "فيفا".

وكشف نور الدين في ختام تصريحاته أنه تعرض للإيقاف عن إدارة مباريات الأهلي لمدة تجاوزت عاماً، بسبب خطأ تحكيمي في مباراة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن هذا النوع من القرارات يؤثر سلباً على الحكام وعلى تطور منظومة التحكيم المصري.