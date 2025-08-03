أول تعليق من زوجة مروان عطية على تكريمه في حفل دير جيست

نشرت زوجة مروان عطية، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمروان أثناء حضوره حفل تكريم.

وظهر مروان عطية في حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر لموسم 2024/2025.

وحصل مروان على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025.

وعلقت زوجته على صورته عبر خاصية "الستوري" بموقع "إنستجرام" قائلة: "أنت تستحق ذلك".

وكان مروان عطية قد انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2023، قادما من نادي الاتحاد السكندري، وشارك مع الفريق حتى الآن في 119 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة أهداف.