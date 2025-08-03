مهاجم الزمالك يثير الجدل بعد انتهاء حفل دير جيست

كتب- نهى خورشيد:

أثار ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بنشر رسالة غامضة، بعد انتهاء حفل دير جيست السنوي.

ونشر منسي عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور له مع تعليق:" الحمدالله وإيموجي تعجب".

شهد حفل جوائز الأفضل في الدوري المصري عن الموسم الماضي تألق ثنائى الزمالك، إذ حصد كل من محمود بنتايك وحسام عبد المجيد جوائز فردية مستحقة بعد موسم مميز.

فاز المغربي محمود بنتايك بجائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري، بينما نال زميله حسام عبد المجيد جائزة أفضل مدافع.

وكانت جائزة أفضل مهاجم عن الموسم الماضي من نصيب الكونغولي فيستون ماييلي نجم صفوف بيراميدز.