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"مع أبنائه وزوجته".. 25 صورة من احتفال بونجا بصعود دجلة قبل وفاته

01:16 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (4)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (5)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (7)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (8)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (11)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (12)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة
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كتب- نهى خورشيد:

ودّعت الكرة المصرية يوم السبت محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب المحليين، بعد معاناة استمرت أكثر من شهر مع مشاكل صحية حادة في الكبد والجهاز الهضمي، دخل على إثرها في غيبوبة انتهت بوفاته.

ولعب بونجا دوراً حاسماً في صعود وعودة وادي دجلة إلى الدوري الممتاز، بعدما قدّم موسم استثنائي في دوري المحترفين، شارك خلاله في 29 مباراة، خرج بشباك نظيفة في 21 منها، بينها 10 لقاءات متتالية دون أن يستقبل هدفًا، فيما استقبل مرماه 8 أهداف فقط طوال الموسم.

وكان آخر ظهور مؤثر للراحل خلال احتفال وادي دجلة بالصعود، حين شارك لحظات الفرح مع زوجته وأطفاله داخل الملعب.

والجدير بالذكر أن وادي دجلة صعد رسمياً بعد تعادله مع المنصورة في الجولة 36 من دوري القسم الثاني، ليعود إلى الدوري الممتاز بعد ثلاث سنوات من الهبوط.

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محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة سبب وفاة بونجا بونجا زوجة بونجا أبناء بونجا
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