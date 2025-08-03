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"الدنيا ولا تستاهل".. رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز بعد وفاة بونجا

12:51 ص الأحد 03 أغسطس 2025

محمد أبو النجا

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كتبت - نهى خورشيد

حرص محمد رضا بوبو نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تقديم التعازي في وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة.

وودع بوبو الراحل بونجا برسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كتب:"ربنا يرحمك ويصبّر كل أهلك وحبايبك يا رب".

وأضاف:"والله فعلًا الدنيا فانية، ولا تستاهل زعل ولا حرقة أعصاب ولا توتر، ولا إنك تيجي على نفسك مهما حصل، في ثانية ممكن ما تبقاش موجود، وتروح عند اللي خلقك، وتقابل وجهه رب كريم".

وأتم حديثه قائلاً:"فاللهم إن كنت أنا القادم، فتوفّنا وأنت راضٍ عنّا، وارزقنا حسن الخاتمة".

محمد أبو النجا

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