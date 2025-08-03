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والدته.. مصدر يكشف كواليس مفاجئة عن وفاة حارس مرمى وادي دجلة

12:48 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 13 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 13 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 13 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 13 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 13 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
  • عرض 13 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 13 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 13 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 13 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع كواليس مفاجئة وجديدة في وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي مرض أن التهاب الكبد الذي أُصيب به بونجا كان وراثياً.

وأضاف المصدر أن والدته أيضاً توفيت بسبب نفس المرض.

كان محمد أبو النجا، حارس مرمى وادي دجلة الراحل، أحد الركائز الأساسية في مسيرة الفريق نحو الصعود والعودة إلى الدوري الممتاز، بعد موسم استثنائي في دوري المحترفين.

شارك بونجا خلال الموسم الماضي في 29 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 21 لقاءً، منها 10 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه، بينما استقبل فقط 8 أهداف طوال الموسم، في واحدة من أفضل المسيرات لحارس مرمى في المسابقة.

وفي سياق متصل، نعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب الراحل في بيان رسمي، قدّم فيه المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأجهزة الفنية، خالص التعازي والمواساة لأسرة أبو النجا، سائلين الله أن يتغمده برحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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محمد أبو النجا وفاة محمد أبو النجا بونجا وادي دجلة وفاة حارس وادي دجلة الاتحاد المصري لكرة القدم
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