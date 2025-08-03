من هي نيرة علي بديلة أمير توفيق في شركة الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي تكليف مجلس إدارته نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير ‏التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل ‏خارج البلاد.

الأهلي أوضح عبر بيان رسمي مساء يوم أمس السبت تسلم نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف ‏وخلق موارد مالية غير تقليدية.

ولفت الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن مجلس إدارة الشركة حرص في اجتماعه الأخير على تأكيد ‏ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها المسئولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، فضلًا ‏عن خبراتها وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية ‏والدولية.‏

ولا تعد نيرة بعيدة عن مجال التسويق فقد حصلت على دبلومة في التسويق بالجامعة الأمريكية كما درست إدارة الأعمال في جامعة EU Business في برشلونة وعملت في هذا المجال لفترة ثم انضمت لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وانضمت منذ عامين ونصف العام إلى إدارة التسويق بشركة النادي الأهلي حتى وصلت إلى منصب مدير عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وهو ما جعلها تتواجد بكافة اجتماعات الأهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية 2025 باعتبارها مدير عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وبصفتها شاركت نيرة كذلك في العديد من عقود الرعايات والاتفاقيات التي أبرمتها شركة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وتحمل نيرة درجة درجة البكالوريوس من كلية الآداب قسم اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة.