ظهور لاعب الأهلي بصورة أبوتريكة في حفل دير جيست

كتب - يوسف محمد:

توج محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب، بجائزة أفضل لاعب صاعد في مصر عن الموسم الماضي 2024-2025، المقدمة في حفل دير جيست.

وخلال تواجد عبد الله في الحفل، التقطت عدسات الكاميرات وهو يمسك بهاتفه الذي ظهر أنه يغطى من الخلف بصورة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، في إشارة إلى حب عبد الله للماجيكو أبو تريكة.

وكان لاعب الأهلي الشاب، أكد في فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، منذ عدة أيام، أن لاعبه المفضل هو محمد أبو تريكة لاعب الفريق السابق.

وتردد اسم عبد الله بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي الأهلي، خاصة في ظل إعلان وكيله امتلاك اللاعب عرضا فرنسيا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن عبد الله شارك رفقة المارد الأحمر، خلال الموسم الماضي في 9 مباريات بكافة المسابقات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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